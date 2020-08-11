إياد نصار: "مسلسل ليالينا 80 هيكون له أكثر من جزء"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
حل الفنان إياد نصار، مساء أمس الاثنين ضيف برنامج "ماسء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة قناة "dmc".


وتحدث إياد، خلال المقابلة عن مشاركت في مسلسل "ليالينا 80" قائلًا:"المسلسل يتناول عدة فترات بداية من الثمنيانات والطبقات الوسطى، وصولا إلى الالفينات وتلك الفترات اصابها الخلل، والعمل مضمونه يتساءل أن تلك الطبقات أصابها خلل ما".


وتابع: "المسلسل سيكون له عدة أجزاء قادمة"؛ مشير قائلًا: "المسلسل نال إعجاب الجمهور، علمًا بأنه لم يكون منافسًا بين المسلسلات التي كانت تعرَ، وشركة سينرجى انتجت العمل بشكل مبهر، ورصدت ميزانية ضخمة، وبدا ذلك واضحًا في الملابس والديكورات والاغانى وخلافه، وأن البطل الحقيقى في العمل كان المخرج أحمد صالح".

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