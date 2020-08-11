"لازم تعرف".. خطوات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، صباح اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ويتنافس على المقاعد المائة المخصصة للنظام الفردي 787 مرشحًا، في 27 دائرة انتخابية، وقائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية لدعم مصر" التي تضم 11 حزبًا سياسيًا.

ويلزم إجراء الناخب لعملية التصويت، أن يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته مرتديًا للكمامة.

هذا، وغير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين في غير محل إقامتهم، بالإدلاء إلا في دوائرهم.

وترصد "الفجر" خلال السطور التالية طرق إدلاء الناخب بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وهي كالتالي:

- تقديم بطاقة الرقم القومي ولا يشترط أن تكون سارية.

- تأكد رئيس اللجنة الانتخابية من هوية الناخب.

- يستلم الناخب بطاقة تصويت بختم اللجنة.

- التصويت على مرشحي القوائم في بطاقة مستقلة.

- التصويت على مرشحي النظام الفردي في بطاقة مستقلة أخرى.

- اختيار عدد مرشحين مساوٍ لعدد المقاعد الخاصة بكل دائرة.

- توقيع الناخب في الكشف بخطه أو ببصمة إبهامه.

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكنه إبداء الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات.

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