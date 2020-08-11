ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والاتحاد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:21 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
أسدل الستار على مواجهات أمس الإثنين، من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت مبارتين بين الزمالك والاتحاد، وبيراميدز ونظيره طنطا.

تعادل الزمالك مع الاتحاد اليوم بهدفٍ لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على أرضية استاد برج العرب ، إحراز هدف الفارس الأبيض التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 43، بينما أحرز أحمد راشد هدف الفريق السكندري في الدقيقة 92.

واستطاع بيراميدز تحقيق الفوز على طنطا بثلاثة نظيفه، سجلها عبد الله السعيد في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين من عمر منافسات الجولة ال18.

ويتصدر النادي الأهلى جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 52نقطة، بعد الفوز على إنبى، وقد حقق الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى مباراة واحدة.

وأصبح ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والاتحاد كالآتي:-
1-الأهلي 52 نقطة.
2-الزمالك 35 نقطة.
3-بيراميدز 35 نقطة.
4-المقاولون العرب 33 نقطة.
5-الاتحاد السكندري 27 نقطة.
6-سموحة 25 نقطة.
7-إنبي 25 نقطة.
8-الإنتاج الحربي 23 نقطة.
9-الإسماعيلي 22 نقطة.
10-المصري 20 نقطة.
11-الجونة 20 نقطة.
12-حرس الحدود 19 نقطة.
13-أسوان 18 نقطة.
14-مصر المقاصة 17 نقطة.
15-طلائع الجيش 17 نقطة.
16-طنطا 16 نقطة.
17-وادي دجلة 15 نقطة.
18-نادي مصر 11 نقطة.

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