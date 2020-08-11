بالفيديو.. لحظة إخراج ترامب من المؤتمر بعد إطلاق النار

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:18 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو قالت إنه للحظة إخراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء إطلاق نار في محيط البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، سبب إخراج أحد أفراد الاستخبارات السرية الأمريكية له من المؤتمر بشكل مفاجئ.

وأوضح "ترامب"، عقب عودته لاستكمال المؤتمر، أن اطلاق نيران خارج البيت الأبيض هو سبب خروجه من المؤتمر.

وعقب "ترامب"، "سماع دوي اطلاق نيران سبب خروجي المفاجىء".

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