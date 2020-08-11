محافظ البحيرة: 923 لجنة فرعية استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

قال اللواء هشام أمنه، محافظ البحيرة، أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تبلغ ثلاثة ملايين و949 ألف و970 ناخب بنسبة 6.36% من إجمال عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 مركزا، وعدد اللجان العامة 18 لجنة، وعدد اللجان الفرعية 923 لجنة، وستنطلق انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارا من التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 أغسطس 2020.





وشدد محافظ البحيرة، علي رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية، مع عدم السماح بأي إجازات خلال فترة الانتخابات، كما وجه بمنع انتظار السيارات وأي مركبات بجوار المقار الانتخابية مع توفير عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع عدد 2 سيدة أمام كل لجنة سيدات وكذا المرور المستمر قبل وأثناء عملية التصويت بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها حفاظا على السيولة المرورية لسهولة تنقل المواطنين من وإلي المقار الانتخابية.





وأضاف محافظ البحيرة، أنه تشجيعا للمشاركة في الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة، كما أكد على جاهزية كافة اللجان والمراكز بنطاق المحافظة والتي تم تزويدها بمظلات وأماكن انتظار للحفاظ على التباعد وكذا توافر المياه ونظافة دورات المياه وكافة اللجان من الداخل والخارج.



