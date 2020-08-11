يسرا عن أحداث لبنان: "مفيش حاجة توصف حجم الوجع اللي فقلبي"









عبرت الفنانة يسرا، عن جزنها الشديد بسبب الأحداث الآخيره التي تمر بها لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو من بعض المناطق المختلفة بلبنان، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت يسرا، على مقطع الفيديو قائلة: "مفيش حاجة ممكن توصف حجم الوجع اللي فقلبي على بلدي التاني #بيروت.. المشاهد اللي فالفيديو ده لمست قلبي".وأضافت: "بدعي ربنا إنه يحفظ ويحمي #لبنان ويداوي قلب شعبها، ويقف ضد أي هجوم بيحاول يهدم جمالها وجمال أهلها.. قلبي مع أهل #بيروت الجميلة.. ربنا ينصركم ويحميكم".