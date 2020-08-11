ماتويدي أولى ضحايا بيرلو في يوفنتوس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:02 ص
ماتويدي
ماتويدي
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، أولى ضحايا أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للبيانكونيري.

وكان يوفنتوس قد أعلن عن تولي أندريا بيرلو القيادة الفنية ليوفنتوس، خلفًا للمقال ماوريسيو ساري.

ومن جانبه أكد فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن ماتويدي وافق الرحيل عن يوفنتوس والانضمام لإنتر ميامي.

وينتهي عقد ماتويدي مع يوفنتوس في صيف 2021، وشارك في 35 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم مع السيدة العجوز.

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