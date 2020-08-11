داليدا خليل تعرب عن سعادتها باستقالة الحكومة اللبنانية

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أعربت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، عن سعادتها باستقالة الحكومة اللبنانية، وذلك بعدما شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجار ضخم راح ضحيته عدد كبير من الشهداء.



وعلقت داليدا عبر تغريدة لها عبر موقع تدوين التغريدات تويتر قائله: "طريق الألف ميل يبدأ بخطوة".



وكان الفجر الفني قد تواصل مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل منذ ايام للاطمئنان على سلامتها هي وأسرتها، وقالت لنا: أنا بخير والحمدلله وبصحة جيدة.



يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صغوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.

