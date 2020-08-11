مدرب الاتحاد: وجود ساسي في الملعب كان مصدر طمأنينة لنا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:58 ص
ساسي
ساسي
امل الحلفاوي
أكد محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه عانى كثيرا وواجه ظروفا قاسية، وذلك في تصريحات تليفزيونية بعد تعادله أمام الزمالك بهدف، ضمن منافسات الدوري. 

وتابع محمد إبراهيم في تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، المذاع على قناة النهار، "يغيب عن صفوفنا 11 لاعب، ونمتلك مهاجم وحيد وهو أحمد راشد، فإن اقتناص نقطة أمام الزمالك إنجاز كبير".

وأوضح أنه في بداية المباراة كان هناك شعور بالراحة لوجود فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب، ولكن مع عودته إلى وسط الملعب بدأ يستعيد قوته مرة أخرى.

وأضاف، "كنت أشعر منذ البداية أن فريقنا سوف يقتنص التعادل، وتحديدا مع حلول الدقيقة 82، بعدما أهدر زيزو انفرادا تاما، قلت وقتها سنحرز هدفا والجميع عارضني ولكنني شعرت بقدرتنا على التسجيل".

وواصل، "الزمالك مقتظ بالنجوم، فكارتيرون دفع ببن شرقي وأوناجم وكذلك عمر السعيد في الخط الأمامي، وهذا يعكس لك مدى قوة الأسماء التي يمتلكها الزمالك ورغم ذلك نجحنا في حصد نقطة ثمينة".

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