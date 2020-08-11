ترامب يكشف سبب خروجه بشكل سريع من المؤتمر الصحفى (فيديو)

ترامب يكشف سبب خروجه بشكل سريع من مؤتمر (فيديو)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن سبب خروجه بشكل سريع من المؤتمر وتم اصطحابه إلى الخارج، وأوضح أن السبب هو أن كان هناك إطلاق نار وتم إصابة المشتبه به، وأخذه إلى المستشفى، وأضاف أن الأمن سمع إطلاق نار لهذا اصطحبوه، وأكد أن إطلاق النار كان من قبل ضباط إنفاذ القانون.

وكان الرئيس الأمريكى، غادر المؤتمر الصحفى اليومى بشكل مفاجئ وغير معتاد.

بعد دقائق فقط من مؤتمره الصحفي، غادر ترامب فجأة بعد أن قال له أحد الموظفين شيئًا وأخرجه، وكان خروجه المفاجئ غير معتاد للغاية، وحاول المراسلون في الموقع الحصول على مزيد من المعلومات حول ما يحدث، وتم قطع البث المباشر بعد ذلك بوقت قصير.