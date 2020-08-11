عادل حمودة يطرح تساؤلات خطيرة حول أسباب تفجير مرفأ بيروت

طرح الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، تساؤلات خطيرة حول حادث تفجير مرفأ بيروت، قائلًا: "هل هذا التفجير بفعل فاعل أم أنه مجرد حادث كما خرجت النتائج الأولية للتحقيق؟"





وأضاف "حمودة"، خلال لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الاثنين: "خبير تفجيرات روسي أشار إلى التفجير كان بـ 300 طن من شحنة نترات الأمونيوم، وهذا يثير تساؤلا حول باقي كمية هذه الشحنة التي كانت تصل إلى 2700 طن".





وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "تفجير نترات الأمونيوم يشير إلى أن هناك مفجر تسبب في تفجيرها، لأن هذه المادة لا تنفجر بمفردها أو بفعل الحرارة كما ادعى البعض، وهو ما يدعو إلى التساؤل: هل هناك من قام بتفجيرها عن بعد أو باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار؟"





وفي ذات السياق أشار إلى أن إيران دعمت حزب الله بما يقرب من 150 ألف صاروخ بالستي، وسمحت بإقامة مصنع ترسانة قوية، متسائلًا "ماذا يفعل شعب يؤمن بالإبداع وقيمة الرأي في مواجهة هذه الصواريخ؟"



