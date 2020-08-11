ديانا كرزون تهنئ محمد عساف بزواجه

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حرصت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون،​ على توجيه التهنئة للفنان الفلسطيني ​محمد عساف،​ وذلك بعد انتشار خبر زواجه.



ونشرت ديانا، صورة له على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائله: "محمد يا عريس الف الف مبروك الله يتمملكم على خير يارب وتتهنو ويبعد عنكم عيون الناس خبر مفرح جدا كل التوفيق".



ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين بدورهم قدّموا ايضا التهاني لمحمد عساف.



الجدير ذكره ان العروس تحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة وهي من خارج الوسط الفني.