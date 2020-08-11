جنات تروج لأغنيتها الجديدة "أنا في إنتظارك"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
روجت المطربة المغربية جنات، لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "أنا في إنتظارك" وتقدمها باللهجة المصرية، وذلك من خلال نشر برومو الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت جنات، على البرومو قائله: "أنا في إنتظارك قريبًا"؛ ونال البرومو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المغربية، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ايوة كدة وحشنا صوتك اللى ملوش زى !!".


وأضاف آخر قائلًا:" ربنا يحفظك وبالنجاح ان شاء الله كالمعتاد علشان انتى انسانة ملاك حتى الصوت ملائكى منتظرينك".

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