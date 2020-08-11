شاهد.. "الوطنية للانتخابات": التخلف عن الإدلاء بالأصوات جريمة.. وسنطبق الغرامات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:15 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
هدى عبدالرازق
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنهم كانوا يدرسون توقيع غرامة مالية عن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي، وهو نص قانوني، وليس مستحدث.

وأشار "إبراهيم"، خلال لقاء خاص المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أن من سيتخلف عن المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوته، وهو ما يعتبر جريمة، ستطبق عليه الغرامة، معقبا: "هذا ليس بدعة، وموجود في كل دول العالم التي تطبق نفس النظام المصري".

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الانتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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