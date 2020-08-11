أحمد الكأس: ما حدث بمباراة الزمالك والاتحاد عيب في حق خبرات الأبيض

وجه أحمد الكأس نجم الزمالك السابق، انتقادا للاعبي الزمالك بعد وقوعهم في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، ضمن منافسات الدوري.





وأشار الكأس في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن الزمالك دفع ثمن اهداره للفرص خلال أحداث اللقاء، إضافة إلى الثقة الزائدة التي ظهرت على لاعبي الأبيض خاصة في الشوط الثاني.





وواصل، " الاتحاد دخل المباراة ضاغطا خلال أول 10 دقائق، واستطاع الظهور بشكل قوي خلال أحداث الشوط الأول، وانقلب الحال في الشوط الثاني، حيث قدم الزمالك أداءا رائعا فيه".





وأوضح أن الشوط الثاني من المباراة من أجمل الأشواط التي قدمها الزمالك، ولكنه عوقب بسبب إهدار الفرص السهلة.





ويرى الكأس أن تعادل الزمالك في الدقائق الأخيرة مع الاتحاد عيب على خبرة لاعبي الأبيض ولكن قانون الكرة يؤكد لك بأن الذي يهدر كثيرا يتم معاقبته وهذا ما حدث رغم خوض الزمالك للقاء قوي أمام الاتحاد.