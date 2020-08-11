إيهاب فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل العروض المسرحية في المسرح القومي الفترة المقبلة!

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كشف الفنان ايهاب فهمي، رئيس المسرح القومي أنه يستعد المسرح لتقديم عدد من العروض المسرحية خلال الفترة المقبلة.





وقال ايهاب، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": "أولا: مسرحية هاملت حيث تم إقامة ورشة تدريبية مصاحبة لعرض هاملت إخراج الفنان القدير عصام السيد وفي هذه الورش سيتم استضافة عدد من طلاب أقسام المسرح واللغة الإنجليزية والفنانين الشباب بداية من إعداد النص حتى إفتتاح العرض وتتضمن الورشة أيضا عدد من المحاضرات العلمية الي جانب حضور التدريبات وأن النسبة الأكبر من المشاركين ستكون من فناني المسرح القومي بما فيهم الدور الرئيسي وأن النص سيحمل تغيير جديد للنص لم يقدم من قبل كما أن هذه الورشة مجانية".





وتابع قائلا: "ثانيا : مسرحية صلاة الملائكة، تأليف توفيق الحكيم وإخراج سامح بسيوني".





ويعرض حاليا علي خشبة المسرح العرض المسرحي والذي يحمل اسم 'المتفائل' العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.

