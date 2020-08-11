"صحة الدقهلية" تعلن الطوارئ بسبب انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:26 ص
سعد مكي
سعد مكي
محمد كشك
كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، في محافظة الدقهلية، عن خطة المديرية لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، على مستوى المحافظة.

وأعلن "مكي"، رفع درجه الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والتنبيه بتواجد مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية بداية من انطلاق عمل اللجان وحتى وقت انتهاء اللجان الانتخابية.

واكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز ٣٠% من إجمالي أسرة المستشفيات لاستقبال المرضى، وتم وقف العمليات الجراحية غير الطارئة وتوفير أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية.

الجدير بالذكر، أن عدد اللجان الفرعية للانتخابات ١٠٣١ لجنة، وتم تجهيز ٦٦٠ لجنة طبية لمتابعتهم بقوام 2009 أشخاص، سواء طبيب أو تمريض أو مراقب صحى للتأكيد على الإجراءات الاحترازية للكورونا.

وتم تشكيل لجنة عامة بالمديرية، ولجنة بكل إدارة صحية ولجنة بالمحافظة، ولجنة للتواجد أثناء عملية الفرز بالإستاد، وتم زياده نوبتجيات الأطباء وزيادة التواجد استعدادًا لأي طارئ، وتوفير مصادر بديله الكهرباء والمياه بالمستشفيات.

كما تم توفير كراسي متحركة في اللجان الانتخابية، لسهوله نقل المرضى وعددهم ٨٠٠ كرسي، وتوفير ٨٠ سريرًا للرعاية المركزة، بالإضافة إلى ٦٧٠ سريرًا بوحدة الغازات التي تعمل كأسرة رعاية متوسطة.

في السياق، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 24 لجنة عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 783 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1031 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و338 الف و495 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.

وشدد محافظ الدقهلية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موجها باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا والتي تتضمن الحفاظ على المسافات بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم والتنظيم الكامل للدخول والخروج من لجان الاقتراع حرصا على سلامه الجميع.

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