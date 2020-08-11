"الوطنية للانتخابات": كمامات مجانية في لجان الاقتراع بانتخابات "الشيوخ" (فيديو)

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تقرر فرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية، بدءا من الناخب فالمترشح فمسئول الإعلام الذي يتابع سير العملية الانتخابية داخل اللجنة إلى القاضي والموظفين.





وأشار "إبراهيم"، خلال لقاء خاص المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أنهم وفروا كمامة مجانية لمن لا يرتدي الكمامة حتى يدلي بصوته وهو مرتدي الكمامة بكل سهولة، مؤكدا أن الانتخابات تجرى في ظل إجراءات وتدابير احترازية لحماية الناخبين.





وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.





ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.





وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



