عادل حمودة: مصر لن تبخل بخبراتها على لبنان

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن استمرار الجسر الجوي بين مصر ولبنان لإرسال المساعدات عقب تفجير مرفأ بيروت هو طبيعي وكان الأسرع في الاستجابة.





وأضاف "حمودة"، خلال لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إرسال المعونات إلى بيروت موروث من سنة 58 وتنوعت على مدار الأزمات اللبنانية الطويلة".





وتابع الكاتب الصحفي، أن "مصر لن تبخل بخبراتها على لبنان لمزيد من القوة والتضامن لتحويل اتجاه لبنان غير العربي ناحية القومية العربية".



