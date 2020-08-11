الأمن يلقي القبض على المتهم بسرقة "كولمان مياه" بالغردقة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
ألقت الأجهزة الأمن بمدينة الغردقة، مساء الاثنين، القبض على صاحب واقعة سرقة "كولمان المياة"، التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من إدارة مرور البحر الأحمر بتحديد هوية مالك تاكسي يقوده شاب صاحب واقعة سرقة "كولمان مياه"، بأحد شوارع الغردقة، وذلك عبر تحديد كود "التاكسي".

وتمكن ضباط مرور البحر الأحمر من إلقاء القبض على الشاب عبر أحد الأكمنة، بالتنسيق مع ضباط مباحث الغردقة.

وأمام ضباط مباحث قسم شرطة الغردقة اعترف المتهم بواقعة السرقة، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لسائق تاكسي يسرق "كولمان مياه"، من أحد شوارع الغردقة، الأمر الذي أثار غضب رواد منصات التواصل معلقين وصل الأمر لسرقة السبيل فيما جاءت تعليقات ساخرة من الواقعة بعد سرقة المبرد الذي أظهر الفيديو رقم سيارة السارق، مطالبين أجهزة الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر بالبحث عن السارق والقبض عليه.

في سياق منفصل، نجحت أجهزة الأمن بمحافظة البحر الأحمر، في ضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة وسرقتها في نطاق البحر الأحمر.

كان تلقى قسم شرطة رأس غارب شمال البحر الأحمر بلاغًا من "سائق بإحدى الشركات، ونجله - مُقيمان بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة" أنه أثناء توقفهما بسيارة نقل بمقطورة قيادة السائق والتابعة للشركة عمله مُحملة بحجر جيرى بمنطقة الكيلو 60 طريق الزعفران ةبنى سويف الجديد، لإصلاح أحد الإطارات، فوجئا بتوقف سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" يستقلها خمسة أشخاص مجهولين بحوزة أحدهم بندقية آلية قاموا بتهديدهما وإجبارهما على فصل المقطورة عن السيارة واستولوا على السيارة وإقتادوهما بالسيارة الملاكى ثم تخلوا عنهما بالكيلو 80 بذات الطريق.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحر الأحمر أسفرت جهوده عن ضبط السيارة المُستولى عليها بدون حمولتها بأحد المدقات بمنطقة الكيلو 70 بذات الطريق، كما توصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة "5 أشخاص– لثلاثة منهم معلومات جنائية - جميعهم مُقيمين بدائرة مركزي شرطة أطفيح والصف بالجيزة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط أحدهم وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات نارية من ذات العيار وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقيامهم عقب ذلك بالتوجه بالسيارة إلى إحدى المدقات "مكان العثور عليها" وتخلوا عن حمولتها وتركوها بالمكان لحين التصرف فيها بالبيع وهربوا إلا أنه تم ضبطها.

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