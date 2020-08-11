"أبوشقة": 500 جنيه غرامة الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ (فيديو)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:02 ص
بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة
كـسـاب أحـمـد
قال بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القائمة الوطنية تشكلت من 11 حزبًا، وهذا الأمر يعني وجود رغبة جادة في تحقيق الديمقراطية من خلال تحقيق التعددية السياسية. 

وتابع "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الإثنين، أن أول خطوات الاستقرار السياسي هو وجود برلمان من غرفتين، وهذا ما تسعى له مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر جادة في التحول إلى ديمقراطية راسخة.

ولفت إلى أن قانون ممارسة الحقوق السياسي وضع غرامة تصل لـ500 جنيه على من لا يشارك في الانتخابات، وهذا يرجع إلى أن الإدلاء بالصوت حق وواجب واطني. 

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، أول أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الانتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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