ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:29 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هدى عبدالرازق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العالم مازال يواجه فيروس كورونا، واصفا إياه بالوباء المخيف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت تقدم في مجال الفحوصات، حيث أنهم حققوا أرقام قياسية في مجال الفحوصات.

وأشار "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أن الفيروس مازال موجودا حتى في الدول التي طبقت الغلق، معقبا: "سنصل إلى لقاح قبل نهاية اللقاح والجيش الأمريكي سيتولى توزيعه"، معتبرا أنه لو تم التوصل لدواء لمواجهة الفيروس سيكون أفضل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنهم نجحوا في ضبط البورصة وتلافي الأثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أن الوضع في أمريكا يتحسن.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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