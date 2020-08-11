ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العالم مازال يواجه فيروس كورونا، واصفا إياه بالوباء المخيف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت تقدم في مجال الفحوصات، حيث أنهم حققوا أرقام قياسية في مجال الفحوصات.





وأشار "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أن الفيروس مازال موجودا حتى في الدول التي طبقت الغلق، معقبا: "سنصل إلى لقاح قبل نهاية اللقاح والجيش الأمريكي سيتولى توزيعه"، معتبرا أنه لو تم التوصل لدواء لمواجهة الفيروس سيكون أفضل.





وأضاف الرئيس الأمريكي، أنهم نجحوا في ضبط البورصة وتلافي الأثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، مؤكدا أن الوضع في أمريكا يتحسن.



