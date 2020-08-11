بصورة رومانسية مع زوجته.. عمرو الشناوي يشعل السوشيال ميديا

ونالت االصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الشناوي، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ماشاءالله أجمل كابل" واضاف آخر"ربنا يخليكم لبعض يارب ياعمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "في قمرين كده".





يذكر أن آخر أعمال عمرو الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول مشاكل المرأة، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وقام ببطولته الفنانة أمينة خليل ومحمد الشرنوبي.







شارك الفنان عمرو الشناوي، جمهوره بصورة جديدة له مع زوجته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق عمرو، على الصورة قائلًا: "حبي"؛