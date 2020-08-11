محافظ البحيرة: ننتظر حضورًا يليق بالعرس الديمقراطي في انتخابات "الشيوخ"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:31 ص
هشام أمنه
هشام أمنه
إسلام أمين
أكد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أن المحافظة من المحافظات الرائدة، وأنه ينتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطي والمشاركة الإيجابية، لافتا إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "أمنه"، إلى جاهزية كافة اللجان والمراكز بنطاق المحافظة والتي تم تزويدها بمظلات، وأماكن انتظار، للحفاظ على التباعد، وكذا توافر المياه ونظافة دورات المياه وكافة اللجان من الداخل والخارج.

وأضاف محافظ البحيرة، أنه تشجيعا للمشاركة في الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.

ولفت إلى أنه تم التأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، وكذا تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية، مع عدم السماح بأي إجازات خلال فترة الانتخابات، كما تم التوجيه بمنع انتظار السيارات وأي مركبات بجوار المقار الانتخابية مع توفير عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع عدد 2 سيدة أمام كل لجنة سيدات وكذا المرور المستمر قبل وأثناء عملية التصويت بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها حفاظا على السيولة المرورية لسهولة تنقل المواطنين من وإلي المقار الانتخابية.

يذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة، تبلغ 3 مليون و949 ألف و970 ناخب بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923 لجنة.

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