ميدو يشيد بالاتحاد السكندري بعد تعادله أمام الزمالك





وقع الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام الاتحاد السكندري، بهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وأشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بأداء لاعبي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف مدرب الفريق الساحلي.





وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن الزمالك كان بإمكانه الفوز، ولكنه أهدر الكثير من الفرص لذا عوقب بهدف سجله أحمد راشد خطف به نقطة التعادل للاتحاد.





وتابع، "الزمالك فقد نقطتين مهمتين في صراعه على وصافة جدول الترتيب مع بيراميدز وكذلك المقاولون".





وشدد على أنه يجب تذكر مجهود فريق الاتحاد والإشادة بهم، بقيادة مدربه طلعت يوسف الذي عانى من غيابات كثيرة ورغم ذلك قاتل لآخر ثانية وخطف نقطة ثمينة.





وارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما وصلت نقاط الاتحاد السكندري إلى 28 نقطة في المركز الخامس.



