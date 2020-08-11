عميد إعلام القاهرة: المرأة أصبحت رقم مؤثر بالمعادلة السياسية

أكدت هويدا مصطفى، عميد كلية بجامعة القاهرة، على أهمية مجلس الشيوخ، حيث سيضم كوارد الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات.





وقالت "مصطفى"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن وجود هذه العناصر من الخبراء والمتخصصين جزء مهم جدًا في مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب.





وذكرت أن هذا المجلس سيثري الحياة السياسية في مصر، حيث سيضم شخصيات مؤثرها في مجالها.





وشددت هويدا مصطفى عميد كلية بجامعة القاهرة، على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، مؤكدة أنها أصبحت رقم كبير في المعادلة السياسية، وقدمت تجربة رائدة، واكسبت خبرة في مشاركتها بالاستحقاقات السياسية والانتخابية.





وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الانتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.





ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.





وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



