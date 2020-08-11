رد ناري من رانيا محمود ياسين بعد شائعة وفاة والدها

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:49 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
أعربت الفنانة، رانيا محمود ياسين، عن انزعاجها من تداول أنباء عن وفاة والدها الفنان الكبير محمود ياسين، مناشدة النائب العام بالتدخل ضد هذه الصفحات التي تروج الإشعاعات من أجل زيادة نسب المشاهدة دون مراعاة لمشاعر الآخرين.

وقالت رانيا في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "دول مش بني آدمين دي مواقع حثالة، أنتوا بتفولو عليه ليه، والدي حالته مستقرة ولا يشتكي من أي أعراض".

وأضافت أن الشائعات حول صحة والدها تسببت في إزعاج كبير للأسرة، مطالبة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بالتدخل ضد هذه المواقع، كما ناشدت المواقع الالكترونية بعدم الانسياق وراء الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر أخبار من دون التأكد من صحتها.

وقالت الفنانة شهيرة، إن حالة الفنان محمود ياسين مستقرة، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لشائعات كثيرة تتناول صحة الفنان، معلنة تقديمها بلاغ للنائب العام لملاحقة من ينشر تلك الشائعات على الإنترنت بحق محمود ياسين، معقبة: "مينفعش كده، إيه كمية الحقد ده".

وأشارت "شهيرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن من ينشر تلك الشائعات لا يتعرض لعقوبات، مضيفة: "طالما مفيش قانون، ومحاسبة هنبقا سداح مداح.. الحكاية زادت عن حدها".

وأضافت: "هما مستعجلين على قضاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل"، متابعة: "لازم حد يحمينا من أذية الناس.. إلى متى هنفضل كده، كل الفنانين مستائين"، مطالبة بتحرك نقابة الممثلين لحماية الفنانين من الشائعات.
نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من أنباء حول وفاة النجم الكبير محمود ياسين.

وأكد نقيب الممثلين في تصريحات صحفية، أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وحالة النجم الكبير جيدة، وما يتردد مجرد شائعات، مطالبا مروجي الشائعات بالتوقف عن اختلاق مثل هذه الأخبار.

وكانت الفنانة الكبيرة شهيرة قد قالت في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن حالة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين بخير، ولم تتدهور أو تسوء كما يقال، كما أنها تتخذ كافة إجراءات الوقاية في تعامل أي شخص معه، حتى أبنائهم.

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