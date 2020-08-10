بث مباشر بث مباشر ملخص مباراة - الإتحاد 1 × 1 الزمالك الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:48 م Advertisements حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة الزمالك والاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. أخبار تهمك فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل منذ ساعتين و 19 دقيقة عاجل - مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد منذ نصف ساعة الكشف عن تفاصيل صفقات الزمالك منذ أقل من ساعة مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة منذ ساعة و 15 دقيقة الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع منذ حوالي 3 ساعات تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا منذ أقل من نصف ساعة ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه منذ ساعتين و 25 دقيقة عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح منذ حوالي 7 ساعات تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عبد الحليم علي يوجه رسالة خاصة إلى نجم الزمالك منذ 35 دقيقة بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي منذ نصف ساعة برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي منذ ساعتين عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي منذ حوالي 4 ساعات فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد منذ أقل من ساعة مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي منذ حوالي 7 ساعات