والد طالب الثانوية المتوفى: كان يتقى الله في كافة أفعاله

قال المهندس محمد أحمد مبروك، شقيق طالب الثانوية العامة بمجموع 99% في حادث سير بكفر الشيخ، إن شقيقه "خالد"، كان طيب القلب يراعى الله في كافة تصرفاته وأفعاله، وتابع: "كان من أطيب الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك.. وكان مصاحب كل كفر الشيخ".





وأضاف "مبروك" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان حسن السمعة وطيب القلب، ومن الشخصيات المخلصة التي تساعد الآخرين.





وأضاف والد الطالب المتوفى، "الحاج أحمد مبروك"، أنه احتسب أبنه "خالد"، عند الله سبحانه وتعالى، وأتمنى من الجميع أن يدعوا له وأن يجعله من الشهداء، مشددًا على أنه كان يتقى الله في كل شيء وتابع: "أنا استودعته عند الله وأنا صابر ومحتسب وأن شاء الله ربنا يسكنه فسيح جناته".



