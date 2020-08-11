أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-8-2020.. ارتفاع طفيف بالمعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع سعر جرام الذهب 5 جنيهات فى سوق الصاغة ومحلات المجوهرات أمس الإثنين، ليصعد بنحو جنيه واحد اليوم مع توقعات باستمرار الصعود بدعم من الارتفاع العالمي لأسعار الذهب.





أسعار الذهب الأن





بلغ سعر جرام الذهب من "عيار 18 سجل 776.5 جنيه، أما "عيار ٢١" فسجل 906 جنيه، و"عيار 24 " 1035.5 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 7248 جنيه، السعر العالمي للأوقية 2032 دولار.





الطلب على الذهب

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنة 2020، تراجع الطلب، على المشغولات الذهبيه، في مصر بنسبه 70% مقارنه بنفس الفترة من 2019 حيث وصل حجم المبيعات الي 1.7 طن مقارنة بـ 5.5 طن





كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوته حيث بلغ التراجع في الإمارات العربيه المتحده نسبه 86 %؜ و السعوديه بنسبه 80 %؜ و الكويت بنسبه 35 %؜ .





كما اثبتت التقارير انا تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبه 31 %؜ للنصف الأول من عام 2020 و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه 10 % مقارنه بسنة 2019 .













أسعار الذهب عالميًا:



