أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-8-2020.. ارتفاع طفيف بالمعدن الأصفر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجع  سعر جرام الذهب 5 جنيهات فى سوق الصاغة ومحلات المجوهرات أمس الإثنين، ليصعد بنحو جنيه واحد اليوم مع توقعات باستمرار الصعود بدعم من الارتفاع العالمي لأسعار الذهب.

أسعار الذهب الأن

بلغ سعر جرام الذهب من "عيار 18 سجل 776.5 جنيه، أما "عيار ٢١" فسجل 906 جنيه، و"عيار 24 " 1035.5 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 7248 جنيه، السعر العالمي للأوقية 2032 دولار.

الطلب على الذهب
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنة 2020، تراجع الطلب، على المشغولات الذهبيه، في مصر بنسبه 70% مقارنه بنفس الفترة من 2019 حيث وصل حجم المبيعات الي 1.7 طن مقارنة بـ 5.5 طن

كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوته حيث بلغ التراجع في الإمارات العربيه المتحده نسبه 86 %؜ و السعوديه بنسبه 80 %؜ و الكويت بنسبه 35 %؜ .

كما اثبتت التقارير انا تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبه 31 %؜ للنصف الأول من عام 2020 و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه 10 % مقارنه بسنة 2019 .



أسعار الذهب عالميًا:

تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات أمس الإثنين، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفع بعكس المتوقع خلال شهر يونيو  الماضي.

وسيُولي المستثمرون اهتماماً خاصاً للوضع بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث من المخطط عقد محادثات تجارية بين الجانبين هذا الأسبوع، في حين فرضت الصين عقوبات انتقامية على 11 فرداً من الولايات المتحدة ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن بشأن هونج كونج.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمرير مجموعة أوامر تنفيذية في عطلة نهاية الأسبوع، من بينها إقرار مبلغ 400 دولار كإعانة بطالة إضافية.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم ديسمبر  بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 2039.70 دولار للأوقية رابحاً 11.70 دولار.

 

وكان الذهب قد وصل لمستوى قياسي مرتفع عند 2089.20 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

في حين تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 2032.07 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى 93.512.

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