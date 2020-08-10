عبد الله السعيد يتخطى أبوتريكة ويتساوي مع الكأس.. ويقترب من تجاوز رقم الخطيب في نادي المائة





قاد عبد الله السعيد فريقه بيراميدز لفوز ثمين على نظيره فريق طنطا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وسجل عبد الله السعيد 3 أهداف "هاتريك" في مرمى طنطا ليمنح فريقه 3 نقاط جديدة في سباق الدوري الممتاز، بينما رفع رصيد أهدافه إلى 16 ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم.





ووصل السعيد بهدفه رقم 107 في تاريخ مشاركاته بالدوري الممتاز لتخطي رقم محمد أبو تريكة صاحب ال106 هدفا، بينما تساوي مع أحمد الكأس نجم الزمالك السابق والذي سجل نفس رصيد الأهداف بالبطولة المحلية.





وأصبح يفصل عبد الله السعيد هدفين فقط لمعادلة رقم محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي والذي سجل 109 هدفا خلال مشاركاته بالدوري.





وشهدت مباراة بيراميدز وطنطا تكريم عبد الله السعيد بمنحه جائزة خاصة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم سلمها له عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بعدما دخل اللاعب ملعب الدفاع الجوي وسط ممر شرفي من زملائه.





الجدير بالذكر ان حسن الشاذلي أسطورة الترسانة يتصدر القائمة التاريخية لنادي المائة في الدوري برصيد 173 هدفا.



