سفير مصر بالإمارات: بدء فرز الأصوات الأربعاء فور انتهاء استلام المظاريف

قال شريف بدوي، سفير مصر في الإمارات، إن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت إقبال من المصريين في الخارج على مدار يومين.





وأضاف شريف في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن يوم الأربعاء هو آخر موعد لاستلام المظاريف من البريد لمقر السفارات، وبعدها ستباشر اللجنة فرز الأصوات وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.





التصويت بالخارج





وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، واستمرت حتى اليوم الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.





ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.





وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.



