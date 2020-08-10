سفير مصر بالإمارات: بدء فرز الأصوات الأربعاء فور انتهاء استلام المظاريف

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:33 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال شريف بدوي، سفير مصر في الإمارات، إن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت إقبال من المصريين في الخارج على مدار يومين.

وأضاف شريف في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن يوم الأربعاء هو آخر موعد لاستلام المظاريف من البريد لمقر السفارات، وبعدها ستباشر اللجنة فرز الأصوات وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

التصويت بالخارج

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، واستمرت حتى اليوم الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الشيوخ 2020 التصويت بالخارج الإمارات إنتخابات مجلس الشيوخ

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عبد الحليم علي يوجه رسالة خاصة إلى نجم الزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ ساعة و 13 دقيقة

بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقات الزمالك

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

منذ نصف ساعة

فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا

منذ أقل من نصف ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سفيرنا بعمان يوضح أبرز استعدادات السفارة للتصويت على انتخابات الشيوخ بالخارج

سفير مصر بأنجولا: انتخابات مجلس الشيوخ تجري بشكل مختلف

سفيرنا بإسبانيا يوضح تفاصيل العملية الانتخابية للمصريين بالخارج

سفير مصر بالكويت: آلية التصويت الحالية جديدة على الناخبين ولكننا لم نتلق أية شكاوى (فيديو)

وزيرة الهجرة: يمكن للمصريين بالخارج التصويت بالبطاقة الشخصية "منتهية الصلاحية"

الاتحاد العام للمصريين بالخارج: هناك إقبال عالي للانتخابات.. ونفضل التصويت الإلكتروني عن التصويت بالبريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:43 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

11:01 م

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

09:39 م

بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي

11:27 م

الكشف عن تفاصيل صفقات الزمالك

11:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى