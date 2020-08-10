تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق.

وأفادت شبكة Sport Mediaset الإيطالية بأن ريال مدريد على إستعداد لعرض نجميه إيسكو أو توني كروس كجزء من صفقة التعاقد مع باولو ديبالا.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن ريال مدريد يقيم سعر باولو ديبالا بحوالي 100 مليون يورو وبالتالي سيتوجب على النادي الملكي دفع مبلغ مالي بالإضافة إلى التنازل عن خدمات أحد نجميه كروس أو إيسكو.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن العديد من التقارير كانت قد ألمحت أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز يطمح في التعاقد مع إيسكو ليكون أولى صفقاته في الصيف الحالي.

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