الأنبا باخوم يتفقد كنيسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار

تفقد صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الإثنين، كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار بالبحيرة.





تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لكنائس الإيبارشية البطريركية.





وترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ألفونس مرزوق الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب بيشوي عبد المسيح مسؤول العلاقات العامة والإعلام، والأب يوحنا حربي راعي كنيسة الآباء الفرنسيسكان بأبو قير، والراهب الفرنسيسكاني الأخ أنطونيوس أبو الخير، والشماس الإكليريكي مينا زكي، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.





ورفع نيافة الأنبا باخوم الذبيحة الإلهية من أجل الكنيسة وشعبها، كما احتفل نيافته أيضًا ببدء الذكري المئوية لانتقال الطوباوية مارجريتا كياني مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات راهبات القلب الأقدس.





وختم نيافته صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.





وعقب الصلاة تم التقاط بعض الصور التذكارية مع صاحب النيافة، كما زار نيافة الأنبا باخوم مدرسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار من أجل الاطمئنان على أحوالها.









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كانت الكنيسة الكاثوليكية قد كشفت عن البيان السادس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، والذى تضمن نصا: "بكل الشكر للرب، يتحد آباء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق مع قداسة البابا فرنسيس ومع الإنسانية جمعاء، شاكرين الله على معونته لنا جميعا الفترة الماضية، وبداية انحسار هذا الوباء".





وأضاف: "إلحاقا بالبيانات السابقة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، توصي الكنيسة باتباع التوصيات التالية في المرحلة الراهنة: تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا عدا يوم الجمعة فقط".





وأكد: "بداية من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020 يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات".





وأوضح البيان: "تستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة، وتعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر".



