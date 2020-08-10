المخرج محمد عبد العزيز يطالب النائب العام وأشرف زكي بمحاسبة مطلقي الإشاعات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:55 م
أشرف زكي
أشرف زكي
الفجر الفني

طالب المخرج محمد عبد العزيز، والد الفنان كريم عبد العزيز ، النائب العام والفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية للتحقيقات مع مجرمي الإنترنت ومطلقي الإشاعات حول وفاة الفنانين وخاصة خبر وفاة الفنان الراحل محمود ياسين.

واصدر محمد، بيانا صحفيا بخصوص هذا الأمر ونص عليه: "ألم يحن الوقت ياسيادة النائب العام لبدء الملاحقات والتحقيقات مع مجرمي الإنترنت ومطلقي الإشاعات حول وفاة الفنانين وكأنهم يستعجلون قضاء الله !! ماذا تريدون مننا .. كيف امتلأت قلوبكم بهذا الكم من الغل والحقد والكراهية .. هذا منهج منظم يتناولفنان كل يوم دون رادع او حساب من القانون .. هل أصبحنا خلاص سداح مداح ولانجد من يحمينا .. آخرهم الإشاعة السخيفة الحقيرة حول الفنان الكبير محمود ياسين .. قلة الأدب وصلت لذروتها".

وأضاف: "إلي الدكتور أشرف زكي
تحياتي .. أرجو من سيادتكم بصفتكم نقيبا للمهن التمثيلية بسرعة التقدم ببلاغ لسيادة النائب العام للتحقيق مع مروجي اشاعات وفاة الفنانين وآخرهم الفنان الكبير محمود ياسين .. الأمر زاد عن حده".

من ناحية أخري قالت الفنانة شهيرة، إن حالة الفنان محمود ياسين مستقرة، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لشائعات كثيرة تتناول صحة الفنان، معلنة تقديمها بلاغ للنائب العام لملاحقة من ينشر تلك الشائعات على الإنترنت بحق محمود ياسين، معقبة: "مينفعش كده، إيه كمية الحقد ده".

وأشارت "شهيرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن من ينشر تلك الشائعات لا يتعرض لعقوبات، مضيفة: "طالما مفيش قانون، ومحاسبة هنبقا سداح مداح.. الحكاية زادت عن حدها"

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