عاجل - مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:26 م
أحمد السيد
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبات مادية على لاعبي الفريق الأبيض بعد التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل ردفي المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري.
وقرر مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض تغريم كل لاعب مبلغ قدره ١٠٠ ألف جنيه بعد التعادل في المباراة واهدار فرص الفوز.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد القلعة البيضاء إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم وصافة الدوري، في حين يرتفع رصيد الاتحاد إلى ٢٨ نقطة يحتل المركز الخامس..
وفي سياق أخر، قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم باستاد برج العرب في الإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز، تدريباتهم عصر غدٍ الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالنادي
بينما يحصل باقي اللاعبين والذين شاركوا في المباراة علي راحة غدًا، علي أن يعود الفريق بعد غدٍ الأربعاء بشكل كامل للتدريبات.
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