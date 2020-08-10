فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقتولة في العجوزة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة إفريقية الجنسية، مقتولة داخل شقتها بمنطقة العجوزة، وسط المحافظة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة، بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية، بنطاق القسم، وإختفاء قاطنتها منذ عدة أيام.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وإنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وبكسر باب الشقة، والدلوف إلى داخلها عثر على جثة قاطنة الشقة، إفريقية الجنسية، مقتولة داخل غرفة نومها.

وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود أي آثار كسر بأبواب أو نوافذ الشقة، ما يوضح إلى أن الجاني دخل بطريقة مشروعة، وعثر بصالة الشقة على آثار إستضافة لأحد الأشخاص.

وكشفت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن السيدة الإفريقية حضرت إلى البلاد منذ عدة شهور وتقيم بالشقة سكنها إيجار جديد، ويتردد عليها سيدتين آخرين بصفة مستمرة.

وجري نقل الجثة إلى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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