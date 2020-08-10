عبد الحليم علي يوجه رسالة خاصة إلى نجم الزمالك





وجه عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق لكرة القدم بالقلعة الحمراء والمنتخب المصري الأوليمبي.





وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "أنصح مصطفى محمد بالاستمرار مع الزمالك موسم أو موسمين على الأقل قبل اتخاذ قرار الاحتراف".





وأضاف :" أرى أن استمراره مع الزمالك الفترة المقبلة سوف يثقله ويزيده خبرات قبل الاحتراف وهذا الأفضل له".





و حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة فريقي الزمالك والاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.