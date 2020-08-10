تركيا: ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة التركية مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن حصيلة الإصابات في عموم تركيا بلغت 241 ألفاً و997، بعد تسجيل 1193 حالة.

وأفادت الوزارة، بأن 603 أشخاص من إجمالي المصابين، حالتهم حرجة.

وأضافت أنه تم تسجيل 14 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و858.
وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 224 ألفاً و970 إثر تسجيل 1211 حالة شفاء.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة على تويتر، إن معدل الالتهاب الرئوي لدى المرضى بلغ 8.2 %، والعدد اليومي لاختبارات كورونا ارتفع إلى 62 ألفاً و219.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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