الخارجية تستعرض سير التصويت بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن البعثات المصرية في الخارج حتى اليوم مازالت تتلقى خطابات اقتراع المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ.





وأكد "حافظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن تجربة الاقتراع عبر البريد جديدة، وبها قدر كبير من التيسير على المواطنين، وتأتي حماية لهم في ظل استمرار أزمة كورونا، لافتا إلى أن الأمور حتى الآن ميسرة على الناخبين.





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