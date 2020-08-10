إنتر ميلان يعبر ليفركوزن ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
تأهل نادي إنتر ميلان الإيطالي بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروباليج"، بعد فوزه الصعب والمثير على باير ليفركوزن الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على استاد اسبريت أرينا في دوسلدورف بدور الثمانية للبطولة.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول ليحصد إنتر بطاقة العبور إلى المربع الذهبي للبطولة المجمعة التي تستضيفها ألمانيا.

وتقدم إنتر بهدف عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 15 ثم أضاف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 21 وتكفل كاي هافيرتز بالهدف الوحيد لليفركوزن في الدقيقة 25.

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