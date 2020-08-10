فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

تحدث عدد من التقارير الصحفية الإسبانية ، اليوم الأحد، عن كواليس الحوار الذي دار بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على متن الطائرة أثناء عودتهم من رحلة إنجلترا، عقب وداع دوري الأبطال.









وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز طالب زيدان بألا يلتفت للشائعات، مؤكدا له أنه سيظل مدربًا لريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة بعد التتويج ببطولتي الدوري والسوبر.





وتابعت الصحيفة إلى أن بيريز تحدث كثيرًا مع زيدان خلال رحلة العودة إلى مدريد، وأبلغه بأن سعيد بكل ما حققه هذا الموسم، وأنه سيواصل الاعتماد عليه.









الجدير بالذكر ان ريال مدريد قد خسر في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي 2-1، وهي نفس النتيجة التي خسر بها في الذهاب أيضًا، ليودع البطولة مبكرًا، وترددت شائعات حول احتمالية رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد، بعد إخفاقه في تحقيق اللقب الأوروبي.



