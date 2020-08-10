البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:43 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين،  بعد إجراءات الرئيس دونالد ترامب لمواجهة تداعيات الوباء.

وارتفعت أسهم قطاعي الصناعة والطاقة بأكثر من 2.4 بالمائة لكل منهما ليكونا الأفضل أداءً في البورصة الأمريكية.

ومع عدم التوصل لصفقة بشأن حزمة التحفيز الجديدة حتى الآن ووقع الرئيس الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع أوامر تنفيذية من ضمنها تمديد إعانة البطالة الإضافية أسبوعيا لتكون 400 دولار بدلا من 600 دولار سابقا.

ووقع ترامب كذلك على إجراءات تهدف إلى وقف عمليات الإخلاء من المنازل لغير القادرين على دفع الإيجار، وتقديم إعفاء ضريبي وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب.

كما يراقب المستثمرون العلاقات المتدهورة بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن قالت بكين إنها ستفرض عقوبات على 11 مواطنا أمريكيا من بينهم عضوا مجلس الشيوخ "تيد كروز" و"ماركو روبيو".

وعلى الجبهة الاقتصادية صعدت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال يونيو/حزيران الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 357 نقطة تقريبا ليسجل 27791.4 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 3360.4 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 10968.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 93.571.

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