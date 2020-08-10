نشرة حوادث الفجر: استنفار أمني بالقاهرة والجيزة استعدادا لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:02 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

محلات بلاي ستيشن وشبكات إنترنت".. مباحث المصنفات تضبط 175 قضية في الجيزة
شن ضباط مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالجيزة حملة مكبرة؛ استهدفت التصدي لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

استنفار أمني بالقاهرة استعدادا لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
انهت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين لجان انتخابات (مجلس الشيوخ 2020) على مستوى المحافظة. 
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ارتفاع عدد المصابين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد لـ20 شخصًا
ارتفع ضحايا حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق الاوتوستراد، إلى مصرع عاملين وإصابة 18 آخرين جراء الحادث، جري نقلهم إلى المستشفى. 
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

18 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة فتاة التيك توك شيماء شاكر
قال المحامى أشرف فرحات، إن المحكمة الاقتصادية، حددت جلسة 18 أغسطس الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن المميز"، بعد إحالتهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

الأمن العام يؤكد ما نشره "الفجر" حول سرقة فيلا محمود الخطيب
أكد بيان قطاع الأمن العام اليوم الإثنين، ما نشره موقع الفجر أمس، حول القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، والتي تقيم بها إبنته، بحي الأشجار بمدينة 6 اكتوبر. 
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الإنذار عقوبة موظف تعدى على محامي شئون قانونية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، العليا، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة العامة للبترول- مدیر عام، بعقوبة الإنذار لتعدية بالقول علي أحد محامي الشئون القانونية بالشركة بعد انتهاءه من التحقيق مع احد زملائة قائلا "اللي في التحقيق شغل...". 
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فريق بحث لكشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري في البدرشين
شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريقا لكشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري، على يد مجهولين، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محلات بلاي ستيشن فيلا محمود الخطيب فيلا الخطيب شيماء شاكر شبكات إنترنت حوادث تيك التوك الفجر الشيوخ 2020

أخبار تهمك

فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عرض أوروبي ضخم يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمي الفريق من أجل عيون ديبالا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

منذ نصف ساعة

عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقات الزمالك

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن بقاء قائد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يقترب من تحطيم رقم بيليه

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الري: وقف مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

منذ ساعة و 14 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين

عبد الحليم علي يوجه رسالة خاصة إلى نجم الزمالك

منذ 34 دقيقة

بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

نشرة حوادث "الفجر": بلطجي يقتل شخصا بالمرج.. وسقوط طفلة من السادس بالسلام

نشرة حوادث "الفجر": القبض على مرتكب واقعة التعدي على "كلب"

نشرة حوادث "الفجر".. بلاغ يطالب بوقف النشر عن أزمة كورونا

نشرة حوادث"الفجر".. أمن القاهرة يجري حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

نشرة حوادث "الفجر": ضبط مليون سرنجة وإحباط تهريب 34 كيلو أقمشة كمامات

نشرة حوادث الفجر: تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزوج والدته بالبساتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:43 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا.. و26 حالة وفاة

فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

11:01 م

فايلر يطرد نجم الأهلي ويطالب بالبديل

09:39 م

بشرى سارة لجماهير بشأن بقاء رمضان صبحي

11:27 م

الكشف عن تفاصيل صفقات الزمالك

11:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى