نشرة حوادث الفجر: استنفار أمني بالقاهرة والجيزة استعدادا لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

شن ضباط مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالجيزة حملة مكبرة؛ استهدفت التصدي لجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وضبط مرتكبيها.

انهت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين لجان انتخابات (مجلس الشيوخ 2020) على مستوى المحافظة.

انهت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين لجان انتخابات (مجلس الشيوخ 2020) على مستوى المحافظة.

ارتفع ضحايا حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق الاوتوستراد، إلى مصرع عاملين وإصابة 18 آخرين جراء الحادث، جري نقلهم إلى المستشفى.

ارتفع ضحايا حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق الاوتوستراد، إلى مصرع عاملين وإصابة 18 آخرين جراء الحادث، جري نقلهم إلى المستشفى.

ارتفاع عدد المصابين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد لـ20 شخصًا

ارتفاع عدد المصابين في انقلاب سيارة بطريق الأوتوستراد لـ20 شخصًا

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18 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة فتاة التيك توك شيماء شاكر

قال المحامى أشرف فرحات، إن المحكمة الاقتصادية، حددت جلسة 18 أغسطس الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن المميز"، بعد إحالتهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع.

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الأمن العام يؤكد ما نشره "الفجر" حول سرقة فيلا محمود الخطيب