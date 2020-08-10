طعنته 22 طعنة.. تجديد حبس سيدة قتلت زوجها بالمنيا



كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لامن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع جريمة قتل بمركز سمالوط.



وعلي الفور إنتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية والرائد بلال الجنايني رئيس مباحث مركز سمالوط شرق ومعاوني المركز لفحص البلاغ حيث تبين قيام سيدة تدعي ن.ف 30 سنة بقتل زوجها ع.م 40 سنة موظف ببنك التنمية الزراعي وتسديد أكثرمن 22 طعنة نافذة لة بأماكن متفرقة من جسدة مستخدمة سلاح أبيض (مطواه ) وذلك بسبب خلافات بينهما ونشوب المشاجرات بينهما بشكل مستمر وسوء معاملتة لها

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها السلاح المستخدم في الجريمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيق.



للمرة الثانية جدد قاضي المعارضات بالمحكمة الابتدائية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا حبس المتهمة بقتل زوجها 15 يوما علي ذمة التحقيقات.