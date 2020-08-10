نجم الزمالك السابق: تنازلت عن قميصي لحسام حسن دون مشاكل.. وكارتيرون فرض شخصيته على لاعبي الأبيض

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تنازل عن قميصه عندما كان لاعبًا في صفوف القلعة البيضاء لحسام حسن بدون إثارة أي مشاكل.

وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: " "كنت أرتدي الرقم 9 مع الزمالك ولكن عقب انضمام حسام حسن تنازلت له عن القميص بنفس راضية".

وأضاف :" حسام حسن تاريخ كبير ومن وأبرز المهاجمين في افريقيا وكنت بطبيعة الحال سوف أعطي له الرقم".

وفي سياق آخر، أوضح العندليب أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء فرض شخصيته على اللاعبين.

وقال عبد الحليم خلال حواره مع برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام:" "كارتيرون فرض شخصيته على اللاعبين بشكل قوي">

وتطرق للحديث عن دوري أبطال أفريقيا قائلا :: الأربعة أندية فرصهم متساوية، الخبرات فقط هي التي سوف تكون فارقة في النهاية".

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