جامعة مصر تحقق حلم "نور الهدي" وتقدم لها منحة دراسية مجانًا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رغبة الطالبة نور الهدى عبد الغفار طالب بالثانوية العامة، في دخول كلية الطب، رغم على مجموع 95% بعد وفاة شقيقها قبل أسبوع من الامتحانات، وإصابة والدها ووفاته خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها " كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استجابت لرغبة الطالبة وقدمت لها منحه مجانًا.

وكانت الطالبة قالت خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن شقيقها توفي قبل أسبوع من الامتحانات، ثم أصيب والدها بفيروس كورونا، ودخل العناية بأحد المستشفيات في أول يوم للامتحانات مما أثر على تركيزها، وبعد أسبوع من حجزه بالمستشفي توفاه الله، ولكنها ظلت على ثباتها واستمرت في أداء امتحاناتها، وحصلت على 95%.

وواصلت:" كان كل همي أحقق حلم أبويا، وكنت أتمنى دخول كلية الطب البشرى وحاولت واجتهدت ولكن بسبب الظروف لم أحصل على مجموع الطب".


تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول، لليوم الرابع على التوالى.


وتمكن الكنترولات الطلاب من الاطلاع على كراسات الإجابة وكتابة ملاحظاتهم، حيث وفرت الوزارة قرابة 30 مقرا على مستوى الجمهورية لاستقبال التظلمات.


واعتمد طارق شوقى، مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.

وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يوما تبدأ الخميس 6 أغسطس الجارى، وحتى الخميس الموافق 20 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة يوم الأحد الموافق 9 أغسطس.


في سياق آخر، اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية للعام الدراسي 20192020، والتي تمنحها هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبيردج بالشراكة مع وحدة شهادة النيل الدولية التابعة للوزارة.

وتقدم الدكتور طارق شوقي، بالتهنئة لطلاب مدارس النيل المصرية بمناسبة حصولهم على الشهادة الثانوية، متمنيًا لهم الاستمرار في التفوق والتميز مدى الحياة.


ويعد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية العام الحالي، هم الدفعة الرابعة الذين حصلوا على الشهادة من مدارس النيل المصرية بفروعها "أكتوبر، والعبور، وبورسعيد، والمنيا".

ويمنح نظام النيل التعليمي شهادتين، الأولى هي شهادة النيل الإعدادية الدولية بعد اجتياز الصف التاسع، والثانية هي شهادة النيل الثانوية الدولية، بعد اتمام المرحلة الثانوية.

وتم تصميم نظام النيل التعليمي بالشراكة بين وحدة شهادة النيل الدولية وجامعة كامبيردج لتقديم نظام تعليمي تنافسي لإعداد مواطنين عالميين وذوي مرونة فكرية قادرين على تحدي المستقبل.

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