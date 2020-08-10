"نفسي أدخل طب وأحقق حلم أبويا".. طالبة تحصل على 95% رغم وفاة شقيقها ووالدها قبل الامتحانات

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عرض برنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، قصة الطالبة نور الهدى عبد الغفار طالب بالثانوية العامة، حصلت على مجموع 95% رغم وفاة شقيقها قبل أسبوع من الامتحانات، وإصابة والدها ووفاته خلال فترة الامتحانات.



وقالت الطالبة خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن شقيقها توفي قبل أسبوع من الامتحانات، ثم أصيب والدها بفيروس كورونا، ودخل العناية بأحد المستشفيات في أول يوم للامتحانات مما أثر على تركيزها، وبعد أسبوع من حجزه بالمستشفي توفاه الله، ولكنها ظلت على ثباتها واستمرت في أداء امتحاناتها، وحصلت على 95%.



وواصلت:" كان كل همي أحقق حلم أبويا، وكنت أتمنى دخول كلية الطب البشرى وحاولت واجتهدت ولكن بسبب الظروف لم أحصل على مجموع الطب".



بدورها ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، المسئولين بوزارة التعليم العالى بتقديم منحة للطالبة نور وخاصة في ظل إصرارها وتمسكها بحلم والدها.