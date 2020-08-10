الأردن: 16 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت الأردن اليوم الإثنين، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد محلية منذ أشهر، حيث قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 14 حالة محلية من أصل 16.

وقال جابر في مؤتمر صحفي، إن الحالات المحلية الـ14 توزعت على النحو التالي 6 في إربد، و4 في عمان، و2 في حدود جابر، و1 في معان، و1 في جرش"، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بكورونا إلى 1268، فيما لم تسجل أي حالة شفاء لهذا اليوم.

وأشار جابر إلى أن بعض الأشخاص يتحايلون على فحوصات كورونا بوضع الكحول في أنوفهم، كما تم القبض على 73 شخصاً حاولوا الهروب أمس من مراكز الحجر.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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