نبيلة مكرم: كورونا لم توقف الدولة في إعطاء المصريين بالخارج حقها بالتصويت بانتخابات الشيوخ (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت السفيرة، نبيلة مكرم وزير الهجرة والمصريين بالخارج، إن جائحة كورونا لم توقف الدولة في إعطاء المصريين الحق المشروع في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ التي أقيمت يومي 9 و10 أغسطس الحالي.

وأضافت مكرم في تصريحات خاصة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن استخدام البريد كان الحل الأمثل للحفاظ على سلامة الناخبين من المصريين بالخارج في ظل انتشار الجائحة.

وأشارت إلى أن الوزارة سترفع تقريرًا عن سير العملية الانتخابية للدولة فور الانتهاء من عملية التصويت، متوقعة أن يشهد اليوم إقبال أكبر من المصريين في الدولة الأوروبية وأمريكا على اعتبار أن الأحد كان إجازة بهذه الدول.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

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